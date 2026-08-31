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31.08.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix fällt am Montagabend

Netflix Aktie News: Netflix fällt am Montagabend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Netflix. Zuletzt ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 81,47 USD.

Netflix
65.78 CHF -0.93%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 81,47 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'310 Punkten steht. Bei 80,65 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 80,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2'306'596 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 11.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 55,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 18.07.2026 auf bis zu 65,21 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 24,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Am 16.07.2026 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.61 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 3,60 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4642 19.03.2027 157879729
Long 12.3951 18.09.2026 157976482
Long 656.9424 18.12.2026 155005135
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8431 11.39 158786660
Long 7.8197 9.52 158786659
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6358 11.11 156738808
Short 10.949 5.34 157049098
Short 14.9305 3.01 157337438
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.28 118442754
Long 10 -22.37 158524453
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Netflix
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Long 13’377.90 13.78 SJBMDU
Long 12’817.36 8.97 BSU9TU
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