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31.08.2026 16:29:00

Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag im Minusbereich

Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 80,99 USD ab.

Netflix
65.78 CHF -0.93%
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Die Netflix-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 80,99 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'252 Punkten steht. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 80,65 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 80,88 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 875'680 Netflix-Aktien.

Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,70 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,44 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.07.2026 (65,21 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 19,48 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.61 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 11.12 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,60 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4679 18.09.2026 157976482
Long 660.7993 18.12.2026 155005135
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8833 12.19 158786660
Long 7.8667 10.34 158786659
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6747 10.10 156738808
Short 11.0133 4.38 157049098
Short 15.0182 2.08 157337438
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.01 118442754
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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