|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.10.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix gewinnt am Freitagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 62,65 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 62,65 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'589 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 63,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,77 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'770'241 Netflix-Aktien umgesetzt.
Am 14.11.2025 markierte das Papier bei 116,72 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 86,30 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 61,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 2,00 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Netflix gewährte am 20.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,61 Prozent auf 12.87 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 26.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,58 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bewegung im Trump-Depot: Über 500 August-Trades mit Fokus auf Aktien von Meta und SpaceX
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
30.10.26
|Netflix Aktie News: Netflix fällt am Abend (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Netflix Aktie News: Netflix gewinnt am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Zuversicht in New York: Am Mittag Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
26.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Netflix Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Netflix am 30.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.