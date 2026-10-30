Netflix Aktie News: Netflix gewinnt am Freitagnachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 62,65 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'589 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 63,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,77 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'770'241 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 14.11.2025 markierte das Papier bei 116,72 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 86,30 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 61,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 2,00 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Netflix gewährte am 20.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,61 Prozent auf 12.87 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 26.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,58 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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