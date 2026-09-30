Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag tiefer
Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 70,04 USD.
Die Netflix-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 70,04 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'047 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 69,68 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,13 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'195'711 Netflix-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 124,75 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,11 Prozent. Bei 65,21 USD erreichte der Anteilsschein am 18.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 7,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 16.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.61 Mrd. USD ausgewiesen.
Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 19.10.2027 dürfte Netflix die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2026 3,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor einem Jahr verloren
NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
30.09.26
|Netflix Aktie News: Netflix am Abend mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
28.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse New York: S&P 500 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
Analysen zu Netflix Inc.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Netflix am 30.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich schwächer -- DAX tief im Minus - 25.000-Punkte-Marke unterschritten -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit deutlichen Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.