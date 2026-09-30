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30.09.2026 16:29:00

Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag tiefer

Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 70,04 USD.

Netflix
58.09 CHF -0.60%
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Die Netflix-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 70,04 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'047 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 69,68 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,13 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'195'711 Netflix-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,75 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,11 Prozent. Bei 65,21 USD erreichte der Anteilsschein am 18.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 7,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 16.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.61 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 19.10.2027 dürfte Netflix die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2026 3,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.9364 17.09.2027 160549701
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Long 10.996 5.03 159109800
Long 17.2024 1.63 159033493
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.8311 6.19 161161500
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 14’724.29 13.90 SY7BHU
Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’623.57 01.10.2026 10:17:38
Long 13’296.17 19.34 S1BR8U
Long 12’997.69 13.69 S95BFU
Long 12’447.97 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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Netflix am 30.09.2026

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