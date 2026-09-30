Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag tiefer

Die Netflix-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 70,04 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'047 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 69,68 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,13 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'195'711 Netflix-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,75 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,11 Prozent. Bei 65,21 USD erreichte der Anteilsschein am 18.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 7,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 16.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.61 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 19.10.2027 dürfte Netflix die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2026 3,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor einem Jahr verloren

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren eingefahren