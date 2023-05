Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 381,00 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 12'975 Punkten tendiert. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 383,76 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 361,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 9'360'436 Netflix-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2023 auf bis zu 383,76 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 0,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.06.2022 bei 164,28 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 18.04.2023. Das EPS belief sich auf 2,88 USD gegenüber 3,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8'161,50 USD umgesetzt, gegenüber 7'867,77 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Netflix am 17.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,17 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch