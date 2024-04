Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Nachmittag tiefer

Die Netflix-Aktie notierte um 04:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 557,63 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 15'980 Punkten liegt. Bei 554,26 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 559,18 USD. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 145'353 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (638,51 USD) erklomm das Papier am 09.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 14,50 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 315,62 USD am 03.05.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 43,40 Prozent Luft nach unten.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 18.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,88 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,20 Prozent auf 9.40 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Netflix am 17.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,32 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.ch