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28.10.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochabend mit roter Tendenz

Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochabend mit roter Tendenz

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 61,61 USD ab.

Netflix
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Die Netflix-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 61,61 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'454 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 61,56 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 61,93 USD. Bisher wurden heute 4'531'004 Netflix-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,72 USD erreichte der Titel am 14.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 89,46 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 61,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 20.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.87 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11.64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2027 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2026 3,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 5133.29 18.12.2026 151638399
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.386 9.57 130664496
Long 10.4761 5.54 157781390
Long 13.8738 3.03 157976860
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.7077 14.18 162117334
Short 9.8717 6.93 162231441
Short 16.5707 2.90 162231440
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -0.15 157790688
Long 10 1.74 158524453
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Netflix
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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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21.10.26 Netflix Buy UBS AG
21.10.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 16’287.57 8.68 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’808.40 29.10.2026 14:00:28
Long 14’132.57 19.31 SAB9DU
Long 13’824.16 13.76 SSDNBU
Long 13’248.29 8.95 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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