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28.10.2026 20:27:13
Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochabend mit roter Tendenz
Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 61,61 USD ab.
Die Netflix-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 61,61 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'454 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 61,56 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 61,93 USD. Bisher wurden heute 4'531'004 Netflix-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 116,72 USD erreichte der Titel am 14.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 89,46 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 61,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 20.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.87 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11.64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2027 terminiert.
Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2026 3,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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