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28.10.2026 16:29:00

Netflix Aktie News: Anleger schicken Netflix am Nachmittag auf rotes Terrain

Netflix Aktie News: Anleger schicken Netflix am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 61,72 USD.

Netflix
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 61,72 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'465 Punkten notiert. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,66 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 61,93 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'564'919 Netflix-Aktien.

Am 14.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 116,72 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 89,11 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,66 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,10 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Netflix liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,59 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.87 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11.64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,58 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 5137.8779 18.12.2026 155884682
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 5.7088 13.92 162231290
Long 8.0279 8.73 159109801
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4462 9.99 162117333
Short 9.6941 6.93 162231441
Short 16.5738 2.90 162231440
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.01 118442754
Long 10 2.22 158524453
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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22.10.26 Netflix Kaufen DZ BANK
21.10.26 Netflix Buy UBS AG
21.10.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 16’153.91 8.68 SPBE9U
SMI-Kurs: 14’737.00 29.10.2026 10:59:40
Long 14’024.43 19.97 SMB0GU
Long 13’671.17 13.56 S2BY4U
Long 13’099.93 8.92 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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