Netflix Aktie News: Netflix am Mittag mit Abschlägen

Die Netflix-Aktie musste um 12:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 377,59 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 13'092 Punkten notiert. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 378,46 USD. Bisher wurden heute 7'120 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2023 markierte das Papier bei 440,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 232,50 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 38,43 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 19.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,20 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 8'187,30 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7'970,14 USD erwirtschaftet worden.

Am 18.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Netflix-Anleger Experten zufolge am 15.10.2024 werfen.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,86 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch