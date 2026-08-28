Netflix Aktie News: Netflix am Abend freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,1 Prozent auf 81,53 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'400 Punkten liegt. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 82,35 USD zu. Mit einem Wert von 80,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'380'977 Netflix-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (126,70 USD) erklomm das Papier am 11.09.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,40 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,21 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 25,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 16.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.61 Mrd. USD – ein Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 3,60 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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