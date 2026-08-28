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28.08.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix verteuert sich am Freitagnachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 80,90 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 80,90 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'521 Punkten steht. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 81,14 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 80,37 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 867'225 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 126,70 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.07.2026 bei 65,21 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 19,39 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 12.61 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 20.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 3,60 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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