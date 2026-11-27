Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 60,53 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 23'851 Punkten notiert. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 61,00 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 60,00 USD. Bisher wurden heute 1'825'483 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 03.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,73 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 81,28 Prozent. Am 21.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,56 USD ab. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 6,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 20.10.2026 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,59 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 12.87 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,61 Prozent gesteigert.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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