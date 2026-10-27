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27.10.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 63,01 USD abwärts.
Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 63,01 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'448 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 62,87 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 63,41 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2'031'318 Netflix-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 116,72 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 85,24 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2026 bei 62,87 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 20.10.2026 lud Netflix zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 12.87 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Netflix am 26.01.2027 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,58 USD je Netflix-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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