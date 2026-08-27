Netflix Aktie News: Netflix gibt am Nachmittag ab

Die Netflix-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 79,64 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'439 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 79,29 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,13 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'268'020 Netflix-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,70 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,09 Prozent. Am 18.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,21 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 22,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 0,72 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 12.61 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.12 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 20.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2026 3,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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