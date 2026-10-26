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26.10.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Abend südwärts

Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Abend südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,0 Prozent auf 63,23 USD abwärts.

Netflix
52.81 CHF -3.96%
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Die Netflix-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 63,23 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'196 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 62,87 USD. Bei 65,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6'063'554 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 14.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,72 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,59 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,87 USD am 26.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,57 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 20.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,59 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 12.87 Mrd. USD gegenüber 11.64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.01.2027 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,58 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 5282.7598 19.03.2027 154717212
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6034 11.41 159109801
Long 10.3584 5.89 157976860
Long 58.7048 -2.35 162231289
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9519 10.89 162117334
Short 9.7841 6.82 162117333
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -17.48 118442754
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