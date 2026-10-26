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26.10.2026 16:29:00

Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Nachmittag tiefer

Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 64,33 USD.

Netflix
52.81 CHF -3.96%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 64,33 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'290 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 64,29 USD. Bei 65,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2'583'846 Netflix-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.11.2025 auf bis zu 116,72 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 81,44 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 64,10 USD fiel das Papier am 22.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 0,36 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 20.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 0,59 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.87 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Netflix wird am 26.01.2027 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2026 3,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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