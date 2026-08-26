Netflix Aktie News: Netflix am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 81,79 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'108 Punkten steht. Die Netflix-Aktie sank bis auf 81,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,84 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'089'993 Stück gehandelt.

Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 126,70 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 35,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.07.2026 bei 65,21 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 16.07.2026 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 12.61 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.12 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,60 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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