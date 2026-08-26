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26.08.2026 16:29:00

Netflix Aktie News: Netflix verzeichnet am Nachmittag Verluste

Netflix Aktie News: Netflix verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 81,85 USD.

Netflix
66.00 CHF 1.55%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 81,85 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'054 Punkten realisiert. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 81,30 USD ab. Bei 81,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'628'820 Netflix-Aktien.

Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,70 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,80 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.07.2026 (65,21 USD). Mit einem Kursverlust von 20,33 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Netflix gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 12.61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 11.12 Mrd. USD umsetzen können.

Die Netflix-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 3,60 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.227 17.06.2027 157879814
Long 330.0352 18.12.2026 155005135
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3362 10.86 158786659
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1747 9.58 156738808
Short 12.4577 3.89 157049098
Short 17.3703 1.59 157337438
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.90 118442754
Long 10 -9.89 158524449
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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