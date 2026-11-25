Die Netflix-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 59,10 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 23'574 Punkten steht. Bei 59,14 USD erreichte die Netflix-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,95 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4'375'941 Netflix-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 109,73 USD erreichte der Titel am 03.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 85,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Am 21.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,56 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 20.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent auf 12.87 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.01.2027 erwartet.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,58 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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