Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Freitagabend schwächer

Um 20:26 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 71,10 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'087 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 70,99 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,51 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'379'675 Netflix-Aktien.

Bei 124,75 USD markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 43,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.07.2026 bei 65,21 USD. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 8,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Netflix liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.61 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 3,60 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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