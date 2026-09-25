Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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25.09.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag in Rot
Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 71,06 USD abwärts.
Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 71,06 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'947 Punkten liegt. Bei 70,99 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,51 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'059'523 Stück gehandelt.
Bei 124,75 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 75,55 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,21 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 16.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 0,72 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 12.61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 11.12 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 19.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,60 USD je Netflix-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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