Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Abend fester

Um 20:26 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 82,02 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'090 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 82,32 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,51 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'780'540 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2025 auf bis zu 126,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 35,26 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 18.07.2026 Kursverluste bis auf 65,21 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,50 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,72 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 3,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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