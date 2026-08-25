Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’525 0.5%  SPI 20’421 0.5%  Dow 53’577 0.3%  DAX 26’266 0.6%  Euro 0.9373 0.2%  EStoxx50 6’456 0.1%  Gold 4’636 -0.5%  Bitcoin 63’424 0.8%  Dollar 0.8034 0.3%  Öl 86.9 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Vor NVIDIA-Zahlen: Asiatische Chip-Aktien wie Samsung, SK hynix und Co. im Rally-Modus
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Anleihen-ETFs oder Geldmarkt-ETFs: In diesen Fällen ist Liquidität Trumpf
Salesforce-Aktie im Blick: SAP-Konkurrent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu
Suche...
Plus500 Depot

Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Abend fester

Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Abend fester

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 82,02 USD.

Netflix
65.79 CHF 1.24%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 82,02 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'090 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 82,32 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,51 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'780'540 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2025 auf bis zu 126,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 35,26 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 18.07.2026 Kursverluste bis auf 65,21 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,50 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,72 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 3,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Netflix von vor einem Jahr angefallen

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus

KI-Boom oder Blase? Deshalb spalten die Aktien von NVIDIA, Oracle & Co. die Wall Street

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3569 18.12.2026 157976483
Long 12.354 17.06.2027 157879814
Long 327.4199 18.12.2026 155005135
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8204 12.12 158786660
Long 7.7948 10.27 158786659
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.682 10.34 156738808
Short 11.0977 4.60 157049098
Short 15.227 2.29 157337438
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.53 118442754
Long 10 -11.72 158524449
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Netflix
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Netflix Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten