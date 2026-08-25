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25.08.2026 16:29:00

Netflix Aktie News: Netflix steigt am Nachmittag

Netflix Aktie News: Netflix steigt am Nachmittag

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 80,98 USD.

Netflix
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 80,98 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'109 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 81,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 79,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'089'017 Netflix-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,70 USD. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,21 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 24,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 16.07.2026 äusserte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 0,72 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 12.61 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2026 3,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.0648 18.12.2026 153331368
Long 641.7562 18.12.2026 155005135
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9053 11.67 158679043
Long 8.7912 8.52 158786659
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1306 9.75 157052287
Short 11.8844 4.29 157337438
Short 17.8388 1.59 157781538
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -5.92 150863768
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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