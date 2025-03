Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagnachmittag gesucht

Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 995,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 18'270 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 997,52 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 978,18 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 341'656 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'064,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,96 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 542,04 USD fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 45,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 21.01.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.19 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 8.83 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 22.04.2025 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,82 USD je Netflix-Aktie belaufen.

