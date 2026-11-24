Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 59,52 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 23'641 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Netflix-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 59,71 USD zu. Mit einem Wert von 57,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 1'258'475 Stück.

Am 03.12.2025 markierte das Papier bei 109,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 84,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2026 (56,56 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 20.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.87 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Netflix am 26.01.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 3,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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