Netflix Aktie News: Netflix am Donnerstagabend auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 71,99 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'922 Punkten tendiert. Der Kurs der Netflix-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,04 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 71,57 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'794'996 Stück gehandelt.

Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 124,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 73,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Netflix-Aktie. Am 18.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 65,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,41 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 16.07.2026 lud Netflix zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie vermeldet. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.61 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 19.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Netflix.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,60 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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