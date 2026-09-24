Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’376 -0.3%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9417 0.2%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’270 -0.4%  Bitcoin 69’704 0.1%  Dollar 0.8282 0.4%  Öl 106.9 3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Meta-Aktie fester: Facebook-Konzern überholt Rivalen mit kleinem KI-Gerät
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
So viel wäre eine USD Coin-Anlage von vor 5 Jahren heute wert
Wie viel Wert mit einer Investition in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
Suche...
ETF Sparplan

Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 16:29:00

Netflix Aktie News: Netflix tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

Netflix Aktie News: Netflix tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 71,42 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Netflix
59.50 CHF 1.21%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Kurs von 71,42 USD zeigte sich die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'803 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 72,00 USD. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 71,22 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,57 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'037'175 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 124,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 74,67 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.07.2026 bei 65,21 USD. Mit Abgaben von 8,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Netflix-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 16.07.2026 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 12.61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 11.12 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 19.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,60 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor einem Jahr verloren

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 5 Jahren verdient

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.2534 17.06.2027 159033039
Long 12.1239 17.06.2027 159488999
Long 594.0694 18.12.2026 153823227
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0723 11.36 157790734
Long 10.5983 6.36 159033100
Long 18.5647 2.23 158525142
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5221 11.00 160880106
Short 10.4124 5.57 160421127
Short 13.8025 3.20 161161500
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.28 118442754
Long 10 -11.91 158524453
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Netflix Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten