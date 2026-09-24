Netflix Aktie News: Netflix tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

Mit einem Kurs von 71,42 USD zeigte sich die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'803 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 72,00 USD. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 71,22 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,57 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'037'175 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 124,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 74,67 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.07.2026 bei 65,21 USD. Mit Abgaben von 8,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Netflix-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 16.07.2026 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 12.61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 11.12 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 19.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,60 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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