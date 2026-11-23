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23.11.2026 20:27:13
Netflix Aktie News: Netflix am Montagabend im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Netflix. Zuletzt sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 58,06 USD zu.
Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 58,06 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'131 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 58,54 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,46 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'636'973 Stück gehandelt.
Bei 109,73 USD markierte der Titel am 03.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 88,99 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2026 Kursverluste bis auf 56,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 20.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,87 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,59 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,61 Prozent auf 12.87 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 3,58 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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