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23.11.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Anleger greifen bei Netflix am Nachmittag zu
Die Aktie von Netflix zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 57,95 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 57,95 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'330 Punkten steht. Die Netflix-Aktie legte bis auf 58,54 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 58,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 2'244'832 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 109,73 USD erreichte der Titel am 03.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 89,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2026 bei 56,56 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 2,40 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 20.10.2026 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.87 Mrd. USD – ein Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 11.64 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Netflix wird am 26.01.2027 gerechnet.
In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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