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23.10.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix am Abend in Rot

Netflix Aktie News: Netflix am Abend in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 66,23 USD ab.

Netflix
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Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 66,23 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'992 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Netflix-Aktie bis auf 66,19 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,99 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'176'880 Netflix-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.11.2025 auf bis zu 116,72 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 43,26 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 64,10 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2026). Mit einem Kursverlust von 3,22 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Netflix gewährte am 20.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 0,59 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.87 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.64 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,60 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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