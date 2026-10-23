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23.10.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix am Freitagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Netflix gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 66,98 USD abwärts.
Die Netflix-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 66,98 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'929 Punkten notiert. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,61 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,99 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'100'749 Netflix-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,72 USD) erklomm das Papier am 14.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 74,26 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2026 Kursverluste bis auf 64,10 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,30 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Netflix seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 20.10.2026 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,59 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 12.87 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.64 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Netflix am 26.01.2027 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 3,60 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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