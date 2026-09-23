Netflix Aktie News: Netflix gibt am Abend ab

Die Netflix-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 71,50 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'956 Punkten steht. Bei 71,08 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,07 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'206'277 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,75 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 74,47 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 65,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2026). Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 9,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Netflix gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.61 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,60 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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