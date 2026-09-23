Netflix Aktie News: Netflix tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 71,93 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'932 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 71,08 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,07 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'297'596 Netflix-Aktien.

Am 22.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,43 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,21 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 9,34 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 16.07.2026 äusserte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.61 Mrd. USD im Vergleich zu 11.12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Netflix möglicherweise am 19.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,60 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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