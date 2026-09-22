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22.09.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagabend Verlust reich

Netflix Aktie News: Netflix am Dienstagabend Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 71,84 USD ab.

Netflix
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Um 20:26 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 71,84 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 27'257 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,59 USD aus. Bei 73,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4'184'711 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.07.2026 bei 65,21 USD. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 10,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Netflix veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.61 Mrd. USD – ein Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Netflix dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 19.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,60 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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