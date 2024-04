Netflix Aktie News: Netflix am Montagnachmittag mit Verlusten

Um 04:28 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 545,17 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 15'305 Punkten realisiert. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 542,04 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 550,66 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 475'922 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 638,51 USD. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,12 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 03.05.2023 auf bis zu 315,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 72,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 18.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9.40 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 8.16 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 17.07.2024 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,10 USD fest.

Redaktion finanzen.ch