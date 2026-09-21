Netflix Aktie News: Netflix am Montagabend mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Netflix konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 73,28 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'110 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 73,81 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,94 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'933'078 Netflix-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 124,75 USD. Mit einem Zuwachs von 70,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,21 USD ab. Abschläge von 11,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 16.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,72 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.61 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Netflix rechnen Experten am 19.10.2027.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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