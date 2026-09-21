Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag gefragt

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 72,82 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'918 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 72,87 USD. Bei 71,94 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'774'257 Netflix-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,75 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 71,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 18.07.2026 auf bis zu 65,21 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,45 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Netflix liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 12.61 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.12 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 präsentieren. Am 19.10.2027 wird Netflix schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,60 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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