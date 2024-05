Netflix Aktie News: Netflix präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 04:28 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 642,68 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 16'771 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 644,37 USD. Bei 636,38 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 140'435 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2024 markierte das Papier bei 644,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 19.10.2023 Kursverluste bis auf 344,73 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 46,36 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Netflix liess sich am 18.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,40 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.38 Mrd. USD – ein Plus von 14,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 8.16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 17.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2024 auf 18,40 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch