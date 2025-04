Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag im Plus

Die Netflix-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 986,00 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 15'870 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 1'018,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 983,99 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 602'214 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1'064,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 7,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 542,04 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 81,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 17.04.2025. Das EPS wurde auf 6,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 5,40 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 10.38 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.38 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.07.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 25,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Broadcom-Aktie profitiert massiv vom VMware-Deal - Wie lange hält die Rally?

Netflix-Aktie im Plus: Netflix steigert Umsatz und Gewinn

Ausblick: Netflix veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal