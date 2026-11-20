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20.11.2026 20:27:13
Netflix Aktie News: Netflix am Freitagabend im Minus
Die Aktie von Netflix gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 57,36 USD ab.
Die Netflix-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 57,36 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 22'881 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 57,19 USD. Bei 58,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 6'118'174 Netflix-Aktien umgesetzt.
Am 21.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 111,10 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 93,69 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.11.2026 bei 57,19 USD. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 0,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 20.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent auf 12.87 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Netflix-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,58 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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