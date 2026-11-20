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20.11.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Anleger greifen bei Netflix am Nachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 58,92 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 58,92 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 23'397 Punkten tendiert. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,34 USD. Mit einem Wert von 58,46 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'516'492 Netflix-Aktien den Besitzer.
Bei 111,10 USD markierte der Titel am 21.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 88,58 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,19 USD. Dieser Wert wurde am 19.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 1,23 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 20.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.87 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.64 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 26.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,58 USD je Netflix-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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