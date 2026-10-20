Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 20:27:13
Netflix Aktie News: Netflix gibt am Dienstagabend nach
Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 69,33 USD ab.
Um 20:26 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 69,33 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'461 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,07 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 69,91 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4'110'695 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,75 USD. 79,93 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 65,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 6,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 16.07.2026 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.61 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Netflix-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,59 USD je Netflix-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Netflix von vor einem Jahr angefallen
Ausblick: Netflix präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
20.10.26
|Netflix gives downbeat outlook as streaming hits dry up (Financial Times)
|
20.10.26
|Netflix Aktie News: Netflix gibt am Dienstagabend nach (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Netflix Aktie News: Netflix gewinnt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
19.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Netflix von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Ausblick: Netflix präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.26
|Netflix replaces chief content officer in effort to arrest declining share price (Financial Times)
|
14.10.26
|Netflix: Videostreamingdienst streicht rund tausend Jobs (Spiegel Online)
Analysen zu Netflix Inc.
|15.10.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Netflix am 20.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.