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20.10.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix gibt am Dienstagabend nach

Netflix Aktie News: Netflix gibt am Dienstagabend nach

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 69,33 USD ab.

Netflix
57.67 CHF 0.43%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 69,33 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'461 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,07 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 69,91 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4'110'695 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,75 USD. 79,93 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 65,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 6,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 16.07.2026 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.61 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Netflix-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.01.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,59 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 289.6057 19.03.2027 154717212
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Long 6.4357 12.37 158162507
Long 11.3571 5.46 159109800
Long 15.2317 3.14 161600542
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 11.1309 5.24 161161500
Short 15.2317 2.86 161030045
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Long 5 -20.39 118442754
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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