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20.08.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Anleger greifen bei Netflix am Abend zu

Netflix Aktie News: Anleger greifen bei Netflix am Abend zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 80,58 USD.

Netflix
64.07 CHF -0.78%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 80,58 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'045 Punkten steht. Der Kurs der Netflix-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,07 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,14 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'947'090 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,24 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,21 USD. Dieser Wert wurde am 18.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 19,07 Prozent wieder erreichen.

Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 16.07.2026 äusserte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,72 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.61 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 3,60 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Short 20.0393 1.26 157781538
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