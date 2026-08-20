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20.08.2026 16:29:00

Netflix Aktie News: Netflix steigt am Donnerstagnachmittag

Netflix Aktie News: Netflix steigt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 80,35 USD.

Netflix
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 16:28 Uhr 0,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'162 Punkten notiert. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 81,07 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,14 USD. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 1'226'874 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 126,70 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.07.2026 (65,21 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 23,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 16.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.61 Mrd. USD – ein Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 11.12 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 20.10.2026 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2026 3,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.0851 17.06.2027 157879814
Long 160.8685 18.12.2026 151638400
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.6251 8.86 158786659
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.0543 6.36 157049098
Short 21.4491 1.32 157781538
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