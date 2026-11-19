Die Netflix-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 58,56 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'067 Punkten liegt. Der Kurs der Netflix-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,47 USD nach. Bei 60,03 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 3'326'401 Netflix-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,34 USD erreichte der Titel am 20.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 93,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2026 bei 58,47 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 0,15 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 20.10.2026 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,59 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 12.87 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 11.64 Mrd. USD umgesetzt.

Netflix wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 3,58 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr bedeutet

Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen