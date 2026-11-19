Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 59,94 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'575 Punkten notiert. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,45 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 60,03 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'008'457 Netflix-Aktien.

Am 20.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 89,09 Prozent Luft nach oben. Bei 59,41 USD fiel das Papier am 18.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 0,88 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Netflix liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12.87 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.64 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Netflix am 26.01.2027 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 3,58 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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