Netflix Aktie News: Netflix am Abend mit Abschlägen

Die Netflix-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 69,54 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'434 Punkten liegt. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,02 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,81 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4'359'303 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2025 auf bis zu 124,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 79,39 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.07.2026 (65,21 USD). Mit Abgaben von 6,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 16.07.2026 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 12.61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 11.12 Mrd. USD umsetzen können.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2026 3,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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