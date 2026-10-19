Netflix Aktie News: Netflix gibt am Nachmittag nach

Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 69,37 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'507 Punkten liegt. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 69,02 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,81 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'827'570 Netflix-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2025 auf bis zu 124,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 79,83 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 18.07.2026 auf bis zu 65,21 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 16.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 3,59 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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