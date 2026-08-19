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19.08.2026 20:27:13

Netflix Aktie News: Netflix gewinnt am Abend an Boden

Netflix Aktie News: Netflix gewinnt am Abend an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 80,63 USD.

Netflix
64.58 CHF 0.90%
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 20:26 Uhr 3,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'324 Punkten tendiert. Der Kurs der Netflix-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,16 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,23 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'815'371 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 57,14 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.07.2026 bei 65,21 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 16.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.61 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 11.12 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 3,60 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.3367 17.06.2027 157879814
Long 160.3766 18.12.2026 151638400
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1279 10.78 158786660
Long 8.2365 8.90 158786659
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4703 9.44 157052287
Short 9.7341 6.34 157049098
Short 20.0471 1.30 157781538
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -22.47 118442754
Long 10 -12.78 158524449
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

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17.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
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