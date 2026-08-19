Netflix Aktie News: Netflix gewinnt am Abend an Boden

Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 20:26 Uhr 3,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'324 Punkten tendiert. Der Kurs der Netflix-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,16 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,23 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'815'371 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 57,14 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.07.2026 bei 65,21 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 16.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.61 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 11.12 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 3,60 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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