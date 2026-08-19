Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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19.08.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 3,3 Prozent.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 16:28 Uhr 3,3 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'226 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 80,40 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 78,23 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'569'946 Netflix-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2025 auf bis zu 126,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,70 Prozent hinzugewinnen. Am 18.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,21 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 16.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,72 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.61 Mrd. USD im Vergleich zu 11.12 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 3,60 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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